Oyun sektöründe bir ilk! Ubisoft, NFT alanında ilk adımını attı

Ubisoft, Nft'lerle ilgilendiğini beyan eden büyük yayıncılar arasında yalnız değil, ancak oyun sektöründe dijital trendini başlatan ilk şirket oldu. Ubisoft'un NFT alanında yer alacağı ilk oyun Tom Clansy's Ghost Recon Breakpoint olacak ve temelde üzerinde sayıların yer aldığı kask, pantolon ve silah gibi kozmetik ürünler olacak.

UBISOFT, NFT ALANINDA İLK ADIMINI ATTI

Ubisoft'un resmi Twitter hesabından paylaşılan bir Tweet'te, "AAA oyununda oynanabilen ilk enerji verimli NFT'leri Ghost Recon: Breakpoint'e getiriyoruz." Sözlerine yer verdi. Ubisoft, hemen devamında ise Ubisoft Quartz'ın beta sürümünün 9 Aralık tarihinde üç ücretsiz hediye kozmetik ile başlayacağını duyurudu.

UBISOFT YETKİLİLERİ NFT HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Ubisoft'ta blockchain iş ve ürün direktörü olan Baptiste Chardon ve blockchain teknik direktörü Didier Genevois ile yapılan bir röportajda NFT'lerin faydalarını açıkladılar. Chardon, "Blockchain'in merkezi olmayan teknolojisi, oyun şirketlerinin daha geleneksel teknolojiler tarafından belirlenen mevcut sınırlamaların ötesine geçmelerini ve tasarım gereği gerçekten topluluk odaklı, iddialı ve heyecan verici yeni bir ekosistemin temel atmasını ağlıyor." Sözlerine yer verdi. NFT ürünlerinin oyun içerisinde diğer oyunculardan hiçbir avantajı olmayacak tamamen kozmetik olarak yer alacak.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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