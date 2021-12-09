Oyun konsolu şirketini hackleyen Gary Bowser, 10 milyon dolar daha ceza aldı
Hacker grubuna üye olan 52 yaşındaki Gary Bowser, Nintendo'yu hacklediğini itiraf ettiği için açılan geçmiş bir davada 4.5 milyon dolar ve 10 yıl hapsi istenmişti. Nintendo'nun Bowser'a karşı açtığı yeni bir kamu davasında ise Nintendo'ya 10 milyon dolar daha tazminat ödenmesi emredildi.
Geçtiğimiz aylarda Nintendo'yu hacklediğini kabul eden Gary Bowser'a mahkeme tarafından 4.5 milyon dolar ve 10 yıl hapis cezası istenmişti. Team-Xecuter adlı hacker grubunun eski üyesi Bowser'a Nintendo Amerika'nın başkanı Doug Bowser tarafından açılan bir başka davada ise 10 milyon dolar daha ceza ödenmesi istendi.
Bowser'ın savunma anlaşması Nintendo'ya 4.5 milyon dolar teklif etti ve savcılığın diğer suçlamalardan feragat etmesi karşılığında Team-Xecuter'ın diğer üyelerini bulmalarına yardımcı olma sözü verdi. Yargıç yine de Bowser'ın 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği konusunda uyardı.
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Bowser, 2020 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu da dahil olmak üzere 11 ağır suçtan yargılanmak üzere Dominik Cumhuriyeti'nde tutuklandı ve ABD'ye iade edildi.
Hacker grubunun bazı üyeleri hala bulunabilmiş değil. Team-Xecuter üyesi 48 yaşındaki Max Louran Kanada'da tutuklandı ancak henüz ABD'ye iade edilmedi. Bir diğer grup üyesi Yuanning Chen ise hala kayıp.
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