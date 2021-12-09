Oyun konsolu şirketini hackleyen Gary Bowser, 10 milyon dolar daha ceza aldı

Geçtiğimiz aylarda Nintendo'yu hacklediğini kabul eden Gary Bowser'a mahkeme tarafından 4.5 milyon dolar ve 10 yıl hapis cezası istenmişti. Team-Xecuter adlı hacker grubunun eski üyesi Bowser'a Nintendo Amerika'nın başkanı Doug Bowser tarafından açılan bir başka davada ise 10 milyon dolar daha ceza ödenmesi istendi.

HACKER GRUBUNUN DİĞER ÜYELERİNİ BULMAYA YARDIM EDECEK

Bowser'ın savunma anlaşması Nintendo'ya 4.5 milyon dolar teklif etti ve savcılığın diğer suçlamalardan feragat etmesi karşılığında Team-Xecuter'ın diğer üyelerini bulmalarına yardımcı olma sözü verdi. Yargıç yine de Bowser'ın 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği konusunda uyardı.

SUÇ DOSYASI BİR HAYLİ KABARIK

Bowser, 2020 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu da dahil olmak üzere 11 ağır suçtan yargılanmak üzere Dominik Cumhuriyeti'nde tutuklandı ve ABD'ye iade edildi.

HACKER GRUBUNUN ÜYELERİ HALA YAKALANMADI

Hacker grubunun bazı üyeleri hala bulunabilmiş değil. Team-Xecuter üyesi 48 yaşındaki Max Louran Kanada'da tutuklandı ancak henüz ABD'ye iade edilmedi. Bir diğer grup üyesi Yuanning Chen ise hala kayıp.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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