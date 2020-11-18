Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli? Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş ne demişti?

Pandemi sürecinde sarf ettiği sözlerle sık sık gündeme gelen Doç Dr. Oytun Erbaş, yaptığı açıklamalar dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kimdir, Oytun Erbaş ne demişti,i Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli?

Koronavirüs salgınının yayıldığı ilk günlerde, Türkiye'de salgınının yüksek seyirlere ulaşmayacağını savunan Oytun Erbaş, pandemi, ülkemize ulaştığında sessizliğe bürünmüştü. Peki, Oytun Erbaş ne demişti?

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1978

Kaç yaşında: 42 yaşında

Nereli: Ödemiş

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ödemiş İstiklal İlkokulu'nu, Ödemiş Ortaokulu'nu ve Lisesi'ni bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Radyoloji ve Fizyoloji Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı, esas uzmanlık alanı AR-GE çalışmaları olan Oytun Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji alanlarıyla da yakından ilgilendi.

Oytun Erbaş, İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Doç. Dr. olup Florence Nightingale İstanbul Hastaneleri AR-GE koordinatörü olarak görev yapıyor.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Oytun Erbaş, aynı zamanda İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliğini ve yayın editörlüğü görevlerini de yürütüyor.

Yaklaşık 100'den fazla bilimsel makalesi yayımlanan Fizyoloji Uzmanı Doç Dr. Oytun Erbaş katıldığı TUS sınavında 7 defa derece yaptı.

OYTUN ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Fizyoloji uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüs sürecinin başında Türkiye ile ilgili şu yorumlarda bulunmuştu:

"Virüsün Türkiye'ye gelmesi durumunda hızlı bir yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum"

Bunun üzerine kendini savunan Erbaş, "Türk geni demedim, Türkiye'de dedim" ifadelerini kullanmasıyla tekrar gündeme geldi.