Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli?

Pandemi sürecinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Doç Dr. Oytun Erbaş hakkında Oytun Erbaş kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yapmış olduğu deneysel çalışmalarla pek çok ödül alan Oytun Erbaş, bilim dergilerinde de editörlük yapmaktadır. Peki, Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında, nereli?

Oytun Erbaş kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri olan Oytun Erbaş hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletindeki "Experimental Medicine" ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki "Deneysel Tıp" İlaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.

OYTUN ERBAŞ BİYOGRAFİSİ

Doğum tarihi: 1978

Kaç yaşında: 42 yaşında

Nereli: Ödemiş

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ödemiş İstiklal İlkokulu'nu, Ödemiş Ortaokulu'nu ve Lisesi'ni bitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Radyoloji ve Fizyoloji Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı, esas uzmanlık alanı AR-GE çalışmaları olan Oytun Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji alanlarıyla da yakından ilgilendi.

Oytun Erbaş, İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Doç. Dr. olup Florence Nightingale İstanbul Hastaneleri AR-GE koordinatörü olarak görev yapıyor.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Oytun Erbaş, aynı zamanda İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliğini ve yayın editörlüğü görevlerini de yürütüyor.

Yaklaşık 100'den fazla bilimsel makalesi yayımlanan Fizyoloji Uzmanı Doç Dr. Oytun Erbaş katıldığı TUS sınavında 7 defa derece yaptı.