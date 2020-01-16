Oysaki nasıl yazılır? TDK'ya göre oysa ki mi, oysaki mi?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:38

Oysa ki kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Oysaki nasıl yazılır? Oysa ki mi, oysaki mi? TDK'ya göre oysa ki kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

OYSA Kİ NASIL YAZILIR? OYSAKİ Mİ, OYSA Kİ Mİ?

Oysa ki nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "oysaki" şeklindedir.

Oysa ki: Yanlış

Oysaki: Doğru

OYSAKİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Oysaki daha önce onunla tanışmayı çok istemiştim." – Necati Cumalı