Öykü Serter kimdir? Öykü Serter hayatı ve biyografisi! Öykü Serter kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Öykü Serter, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Öykü Serter hakkında merak edilenler. Öykü Serter hayatı ve biyografisi. Öykü Serter kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Öykü Serter merak konusu oldu. İşte Öykü Serter hakkında merak edilen Öykü Serter kimdir, Öykü Serter hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1975

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Çankaya

Boy: 1,67 m

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.