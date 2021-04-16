Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman hayatı ve biyografisi! Öykü Gürman kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Öykü Gürman, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Öykü Gürman hakkında merak edilenler. Öykü Gürman hayatı ve biyografisi. Öykü Gürman kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Öykü Gürman merak konusu oldu. İşte Öykü Gürman hakkında merak edilen Öykü Gürman kimdir, Öykü Gürman hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Ağustos 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: Arnavutköy

Boy: 1,69 m

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş[kaynak belirtilmeli], albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.