Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!

"Survivor"da yarışmak üzere Dominik'e gitmeye hazırlanan Öykü Çelik, sevgilisinin aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Oyuncu, yarışma için iddialı konuştu: "Şampiyon belli, ikinci kim?" Çelik, geçtiğimiz günlerde yolda bulup veterinere götürdüğü yaralı karganın nasıl olduğu sorulunca da şöyle dedi:

"Maalesef veterinerde heyecan yaptı ve öldü. Hayvanlarda aşırı stresten kaynaklı ölüm oluyormuş. Keşke götürmeseydim. Evde bakarken uçamıyordu ama en azından hayattaydı."

Kaynak: Hürriyet