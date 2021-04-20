OYAK kimin? OYAK açılımı ne? OYAK ortak üyeleri kimler? OYAK şirketleri ve markaları neler?

OYAK nedir, açılımı ne demek merak ediliyor. OYAK şirket grupları hangileridir? OYAK ortak üyeleri kimlerdir? OYAK ne zaman kuruldu? OYAK'ta yer alan grup şirketleri isimleri nelerdir? OYAK sahibi kim? OYAK ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

OYAK, gelişmiş ekonomilerde örneklerine sık rastlanan, üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet alanlarında ek yardımlar sağlamak üzere kurulmuş, tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur. Peki, OYAK açılımı ne demek? OYAK kimin, kime ait?

OYAK AÇILIMI NE?

OYAK kısaltmasının açılımı " Ordu Yardımlaşma Kurumu " demektir. 'Ordu Yardımlaşma Kurumu' kelimelerinin baş harfleri OYAK'ı oluşturuyor.

OYAK NEDİR?

OYAK, gelişmiş ekonomilerde örneklerine sık rastlanan, üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet alanlarında ek yardımlar sağlamak üzere kurulmuş, tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur. A.B.D, Kanada, Hollanda gibi tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu anlamında başarılı ülkeler ile kıyaslandığında, üyelerine sunduğu katkı ve hizmetler bakımından bu ülkeler ile aynı seviyede yer almaktadır.

OYAK, Türkiye'de en çok üye sayısına sahip olması, üyelerine sağlamakta olduğu katkı ve hizmetler ile Türkiye'deki diğer tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının gelişimi için örnek oluşturmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bağımsız olarak üyelerine ek katkı sağlamaktadır.

Oyak çalışan sayısı : 28.571 (2010)

Oyak genel merkezi : Ankara, Türkiye

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ NELERDİR?

OYAK Grubunun sanayi alanındaki şirketleri, demir çelikten kimyaya, çimento üretiminden enerjiye ve otomotive kadar çeşitlilik gösteren; aralarında Türkiye'nin en büyük tesislerini de barındıran lider konumundaki kuruluşlardan oluşmaktadır. Grubun diğer ağırlıklı faaliyet alanı ise hizmet iş koludur. OYAK'ın hizmet sektöründe inşaattan lojistiğe, turizmden güvenliğe farklı iş kollarında çok sayıda şirketi bulunmaktadır. Ayrıca OYAK, iştirak ettiği yurt içi ve yurt dışı şirketler vasıtasıyla bankacılık, tüketici finansmanı ve sermaye piyasalarında aracılık iş kollarında da varlığını sürdürmektedir.

2019 yılı konsolide sonuçlara göre OYAK'ın toplam hasılatı 48,8 milyar TL'ye, toplam varlıkları ise 118,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Grubun 2019 yılı toplam ihracatı 4.9 milyar ABD Doları'dır ve bu ihracat miktarı Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık %2.7'ini oluşturmaktadır. OYAK Grubu gerçekleştirdiği üretim, satış, ihracat ve ödediği vergi ile Türkiye ekonomisine artan oranda katma değer sağlamakta, ekonomik kalkınmayı desteklemektedir.

OYAK TARİHÇESİ | OYAK NE ZAMAN KURULDU?

Kurumun kuruluşu 3 Ocak 1961 kabul edilen Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu'na dayanmaktadır.

1 Mart 1961 tarihli 205 sayılı kanun ile 30 Mart 1327 (1911) tarihli Askerî İkraz Sandığı Nizamnamesi yürürlükten kaldırılarak, sandığa ait tüm alacak ve borçlar Kurum'a devredilmiştir

OYAK ÜYELERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları ve Kanun'da belirtildiği şekliyle siviller dahil kendi isteğiyle katılan çalışanlarından oluşmaktadır.

OYAK YÖNETİM KURULU

OYAK'ın yönetiminden sorumlu kuruldur. Görev süresi 3 yıldır. Üyelerinden 3'ünü Genel Kurul, 4'ünü de Kanun'da belirtilen komisyon seçmektedir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir ve kararlarda oy sahibidir.

OYAK İŞTİRAKLERİ

Merkezi Ankara'da bulunan OYAK'ın finans,enerji,sanayi ve hizmet dallarında faaliyet gösteren 30 iştiraki ve bunlar altında 91 şirketi bulunmaktadır.

Sanayi Grubu:

Ataer Holding A.Ş.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.

Mardin Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş.

Ünye Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş.

Aslan Çimento A.Ş.

Birçim Çimento Ve Madencilik Sanayi Ve Tic. A.Ş.

OYAK Beton San. Ve Tic. A.Ş.

Aslan Beton A.Ş.

OYKA Kâğıt Ambalaj Sanayi Ve Tic. A.Ş.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

İskenderun Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş.

OYAK Enerji

Hektaş Tic. T.A.Ş.

Finans Grubu:

OYAK Anker Bank GMBH

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.

OYAK European Finance PLC

Hizmet Grubu:

MAİS Motorlu Araçlar İmal Ve Satış A.Ş.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

OMSAN Lojistik A.Ş.

OYTAŞ İç Ve Dış Ticaret A.Ş.

OYAK Savunma Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.

OYAK Teknoloji Bilişim Ve Kart Hizmetleri A.Ş.

OYAK İnşaat A.Ş.

OYAK Konut İnşaat A.Ş.

OYAK Pazarlama Hizmet Ve Turizm A.Ş.

Enerji Grubu:

Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş

M Oil Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş

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