Oxygen Esports Valorant kadrosu için Unity ile anlaşmaya vardı
Cihan 'Unity' Seferoğlu (Cihan_Unity) Oxygen Esports (Oxg_EsportsTR) Valorant kadrosuna katıldı!
Oxygen Esports Valorant takımı oyuncusu Turko'nun SuperMassive Blaze'e transfer olmasının ardından kadroda bir boşluk oluşmuştu. Organizasyon Valorant kadrosundaki boşluğu bugün itibariyle doldurdu. Oxygen Esports profesyonel Valorant oyuncusu Cihan 'Unity' Seferoğlu'nu kadrosuna kattı.
Oxygen Esports hesabı üzerinden Unity transferini duyurdu. Yapılan paylaşımda oyuncunun güzel vuruşları eşliğinde bir hoş geldin videosu yayınlandı.
Oxygen Esports Unity transferi ile birlikte VCT öncesinde Valorant kadrosunu tamamlamış oldu. Unity son olarak Sangal Esports forması giymişti.
Oxygen Esports Valorant Kadrosu
Erdem 'Toronto' Soğukpınar
Göktuğ 'XİSTOU' Canciğer
Muhammed 'm1tez' Tezcan
Burak 'Glovee' Yıldırım
Cihan 'Unity' Seferoğlu
Deren 'Cuaj' Ülgen (KOÇ)
Playerbros ekibi olarak Oxygen Esports takımına başarılar diliyoruz!
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Kaynak: Playerbros