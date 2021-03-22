Oxygen Esports kaptanı Erim 'Mavera' Şaşal yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu!

Oxygen Esports takım kaptanı Mavera, yaptığı açıklamayla yeni tekliflere açık olduğunu ve sebebini duyurdu. Ufak bir kafa izninin ardından yeni macera arayışlarına gireceğini söyleyen Mavera, kendisini destekleyen takım arkadaşları ve OXG yöneticilerine teşekkür ederek tekliflere açık olacağını belirtti. İşte Mavera'nın açıklaması:

9 aydır üst seviyede VALORANT oynuyorum. First Strike elemelerinde şampiyon olduktan sonra, şampiyonluk hedefiyle çıktığımız finallerde 3. olunca takımımdaki 6 aylık IGL görevimi bırakmıştım. VCT Masters'a da şampiyonluk hedefiyle iyi hazırlandık ancak sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ve yarı finalde BBL'in güzel oyunu sonucu kaybettik.

Bu kötü sonuçlardan (benim hedeflerim doğrultusundaki) sonra 9 aylık bir rüyadan uyanma vakti geldi diye düşünüyorum. Derler ya kaptan gemisiyle birlikte batarmış… Çok uzun zamandır çalışıyorum. 1 haftalık kısa bir kafa izninin ardından, takım arkadaşlarım ve kulübümden aldığım izinle yeni bir macera arayışına gireceğim. Tekrar IGL görevini üstlenmek ve bireysel oyunumu bir üst seviyeye çıkarma hedefindeyim. Bunun için kısa bir süre yeni tekliflere açık olacağım.

Açıklamanın ardından cNed, AsLanM4shadoW, legoo, Özgür 'root' Alagül, CyderX; takım arkadaşları Toronto ve Turko gibi isimlerden destek mesajları geldi. Mavera'ya bundan sonraki kariyeri için başarılar diliyor, kendisini en kısa sürede rekabetçi arenada görmeyi temenni ediyoruz.

Açıklamanın tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros