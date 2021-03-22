Oxygen Esports kaptanı Erim 'Mavera' Şaşal yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oxygen Esports kaptanı Erim 'Mavera' Şaşal yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu!

22.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:24
Oxygen Esports kaptanı Erim 'Mavera' Şaşal yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu!

OXG kaptanı Mavera yeni macera arayışına çıkıyor

Oxygen Esports takım kaptanı Mavera, yaptığı açıklamayla yeni tekliflere açık olduğunu ve sebebini duyurdu. Ufak bir kafa izninin ardından yeni macera arayışlarına gireceğini söyleyen Mavera, kendisini destekleyen takım arkadaşları ve OXG yöneticilerine teşekkür ederek tekliflere açık olacağını belirtti. İşte Mavera'nın açıklaması:

9 aydır üst seviyede VALORANT oynuyorum. First Strike elemelerinde şampiyon olduktan sonra, şampiyonluk hedefiyle çıktığımız finallerde 3. olunca takımımdaki 6 aylık IGL görevimi bırakmıştım. VCT Masters'a da şampiyonluk hedefiyle iyi hazırlandık ancak sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ve yarı finalde BBL'in güzel oyunu sonucu kaybettik.

Bu kötü sonuçlardan (benim hedeflerim doğrultusundaki) sonra 9 aylık bir rüyadan uyanma vakti geldi diye düşünüyorum. Derler ya kaptan gemisiyle birlikte batarmış… Çok uzun zamandır çalışıyorum. 1 haftalık kısa bir kafa izninin ardından, takım arkadaşlarım ve kulübümden aldığım izinle yeni bir macera arayışına gireceğim. Tekrar IGL görevini üstlenmek ve bireysel oyunumu bir üst seviyeye çıkarma hedefindeyim. Bunun için kısa bir süre yeni tekliflere açık olacağım.

Açıklamanın ardından cNed, AsLanM4shadoW, legoo, Özgür 'root' Alagül, CyderX; takım arkadaşları Toronto ve Turko gibi isimlerden destek mesajları geldi. Mavera'ya bundan sonraki kariyeri için başarılar diliyor, kendisini en kısa sürede rekabetçi arenada görmeyi temenni ediyoruz.

Açıklamanın tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kemal Sunal Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oxygen Esports kaptanı Erim 'Mavera' Şaşal yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 22:25:39. #1.16#
title