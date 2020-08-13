Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşı adayı Arjantin ve Meksika'da üretilecek
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Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşı adayı Arjantin ve Meksika'da üretilecek

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Arjantin ve Meksika'da üretileceğini açıkladı.

Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşı adayı Arjantin ve Meksika'da üretilecek
13.08.2020 03:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 03:16

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Arjantin ve Meksika'da üretileceğini açıkladı.

Fernandez, düzenlediği basın toplantısında, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve 3. test aşamasında bulunan aşı adayının Latin Amerika ülkeleri için üretiminin Arjantin ve Meksika'da yapılacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Fernandez, 2021'in ilk yarısında elde edilmesi hedeflenen aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini belirtti.

Aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağını söyleyen Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfıyla yaptığı bu anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin aşıya daha erken ulaşacağını sözlerine ekledi.

Brezilya daha önce anlaşmıştı

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya'da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya'nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

Öte yandan, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in ortaklığında geliştirdiği "BNT162" isimli Kovid-19 aşı adayının Arjantin'de insanlar üzerinde test edilmesine 10 Ağustos'ta başlanmıştı.

Arjantin'de salgın en yüksek seviyelerde

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 209 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 123'e, vaka sayısı da 7 bin 663 artarak 268 bin 574'e yükseldi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Yeni vakaların 5 bin 153'ü Buenos Aires eyaletinde, 1163'ü ise Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu Buenos Aires eyaleti 166 bin 395 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 73 bin 466 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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