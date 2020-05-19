Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
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Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu

Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme konusunda öncü rol oynayan Oxford Üniversitesi'nin makak maymunları üzerinde yaptığı denemeler virüsün yayılmasını engelleyemedi. Bulunan aşıdan tek doz uygulanan 6 maymunun zatürre geçirmesi engellendi ancak virüsün bulaşması ve enfeksiyonda bir değişiklik olmadı.

Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
19.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:44

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin birçok ülke aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bilim insanları, İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının fareler ve makak maymunları üzerinde yapılan deneyler sonucu insan üzerinde yalnızca "kısmi koruma" sağlayabileceğini söyledi.

"VİRÜS MİKTARI AZALMADI"

Maymunlar üzerinde gerçekleşen deneyde, aşılanmış maymunların bir süre sonra yeniden enfekte olduğu ve virüs miktarında aşılanmamış maymunlara kıyasla bir azalış olmadığı belirtildi.

Geçen ay ABD'deki bir tesiste 6 adet rhesus makak maymununa Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşıdan bir doz enjekte edildi. Ardından maymunlar, Kovid-19 hastası olan diğerleriyle birlikte yaşamaya bırakıldı. 28 Nisan'da yapılan açıklamada dört hafta boyunca, aşı enjekte edilen altı maymunun hiçbirinin Kovid-19 belirtisi göstermediği belirtildi.

"KORUMA YAKLAŞIK 2 AY SÜRDÜ"

Ancak, eski bir Harvard Üniversitesi profesörü olan Dr. William Haseltine, bugün yaptığı açıklamada bağışıklığın yaklaşık iki ay sürdüğünü ve aşı alan maymunların, denemede aşılanmamış üç maymunla aynı miktarda virüs taşıdığını açıkladı. Bununla birlikte, insan testlerinin geçen ay başladığı aşıya ilişkin, virüse karşı kısmi bağışıklık sunduğu ve akciğerlere inerek ölümcül hale gelmesini kısmen engelleyebildiği ifade edildi.

"ÇALIŞMAYA 13O MİLYON STERLİN DESTEK VERİLMİŞTİ"

İngiliz hükümeti dün koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıklamış, Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığı ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtilmişti.

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