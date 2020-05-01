Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
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Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor

Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
01.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:41

Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüten Oxford Üniversitesi, müjdeli haberi verdi. Profesör John Bell, 320 kişi üzerinde denenen aşıdan olumlu sonuç aldıklarını açıkladı. Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 235 bini aşkın insan yaşamını yitirdi, 3 milyon 337 binin üzerinde ise vaka bulunuyor. Salgını önlemek amacıyla birçok ülke aşı ve ilaç geliştirmeye çalışırken, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Oxford Üniversitesi'nde Profesör John Bell yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladıkları korona virüs aşısında önemli yol kat ettiklerini duyurdu.

İNSAN ÜZERİNDEKİ DENEMELERDE OLUMLU SONUÇLAR ALINDI

Profesör John Bell, Kovid-19 aşısını yaklaşık 320 kişi üzerinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı. Aşının hazır olması halinde dağımı için İngiltere'nin en büyük ilaç firmalarından AstraZeneca ile anlaşma yaptıklarını ifade eden Profesör Bell, Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

HAZİRAN AYINDA PİYASADA OLABİLİR

Profesör John Bell, hedeflerinin Haziran ayı ortasına kadar Covid-19'a karşı tamamen önlem alınabilecek bir aşı üretmek olduğunu vurguladı. Bell, "Bu çalışma hala devam ediyor, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu aşılar şu anda insan vücudunda olumlu bir şekilde sonuç veriyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Haziran ortasında güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum" dedi.

Profesör Bell, "İngiltere'nin önemli bir firması AstraZeneca ile irtibat halindeyiz. Aşı tam anlamıyla hazır olduğunda geçmişe dönük düşüncelerle veya nasıl dağıtım yapılacağı konusunda düşünmek istemiyoruz. Geleceğe yönelerek ülkelerin bu aşıya bir an önce temin edebilecek duruma gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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