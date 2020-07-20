Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği ve deney aşamasında olan koronavirüs aşısının ilk test sonuçları, aşının güvenli olduğu ve bağışıklık sağladığını gösterdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, müjdeli haber İngiltere'den geldi. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, geliştirdikleri koronavirüs aşısının erken testlerinde aşının denendiği yüzlerce insanda bağışıklık tepkisinin ortaya çıktığını duyurdu.

18-55 YAŞ ARASINDAKİ KİŞİLERDE ÇİFT BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR

Bilim insanları ilk olarak Nisan ayında yarısının aşı olduğu bin kişi üzerinde aşıyı denemeye başladı. Bu tarz erken testler, genellikle güvenliği ölçme üzerine tasarlanırken, bu çalışmada uzmanlar ayrıca ne tür bir bağışıklık tepkisinin geliştiğini de gözlemlediler.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmamada bilim insanları, 18-55 yaş arasındaki kişilerde geliştirdikleri koronavirüs aşısının çift bağışıklık yanıtı ürettiğini açıkladı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN İKİ KOLUNU DA TETİKLİYOR"

AFP'ye konuşan Oxford Üniversitesi Enstitüsü Direktörü Dr. Adrian Hill, "Neredeyse herkeste iyi bir bağışıklık tepkisi gözlemledik. Bu aşının tam olarak yaptığı şey, bağışıklık sisteminin iki kolunu da tetiklemek" ifadelerini kullandı.