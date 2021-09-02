Overwatch 2, 2022 yazından önce piyasaya sürülebilir!

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan takım tabancı nişancı oyunu Overwatch'ın devam serisi için gelen yeni bir kaynak Overwatch 2'nin, 2022 yazına kadar piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Blizzard Entertainment'ın yeni devam oyunu Overwatch 2 için bir süredir geliştirme aşamasında olduğu biliniyor. Ancak şirket oyunun ne zaman çıkacağı konusunda sessizliğini korumaya devam ediyor.

SIZINTILAR 2023 YILINI İŞARET EDİYORDU

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sızıntılar ile gündeme gelen Twitter kullanıcısı Metro, oyunun 2023'te piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Ancak son dönemde çıkan bazı sızıntılar oyunun gelecek yıl içerisinde çıkacağını söylüyor.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Metro, Overwatch 2 hakkında şu iddialar bulunmuştu:

"Overwatch 2'nin geliştirilmesi beklenenden daha uzun sürecek ve devam oyununun 2022'de piyasaya sürülmesi olası değil. Blizzard devam oyununa odaklanma için ilk oyunun gelişim sürecini durdurdu. Yani bu demek oluyor ki orijinal Overwatch yaklaşık bir buçuk yıl herhangi büyük bir güncelleme almayabilir."

ACTIVISION BLIZZARD ÇALIŞANI, HABERİ VERDİ

Activision Blizzard cephesinden gelen bir kaynağın oyununun 2022 yazına kadar çıkacağını doğruladığı söyleniyor. Tamamen hazır olup olmadığına bakılmasınız, Overwatch 2'nin 2022'de çıkacağından emin olan bazı insanlar var gibi görünüyor. Blizzard'ın oyunu tamamen ortaya çıkarmak ve sadece orijinal oyunun güncellenmiş bir versiyonu olmasını engellemek için ihtiyaç duyduğu zamana sahip olup olmadığı henüz belli değil.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.