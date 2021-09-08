Ovada can çekişirken bulunan leylek koruma altına alındı

Ovada can çekişirken bulunan leylek koruma altına alındı Veteriner Tahsin Korkut; "Kanadı kırık leyleğimize ilk tedavimizi yaptık" Bilecik'te bir ovada kanadı kopuk bir şekilde can çekişirken bulunan yaralı leylek ilk tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube...

Ovada can çekişirken bulunan leylek koruma altına alındı

Veteriner Tahsin Korkut;

"Kanadı kırık leyleğimize ilk tedavimizi yaptık"

BİLECİK - Bilecik'te bir ovada kanadı kopuk bir şekilde can çekişirken bulunan yaralı leylek ilk tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Yenipazar yolu Taşburnu mevkiinde duyarlı bir vatandaş bulduğu yaralı leyleği hemen veterinere götürdü. Veteriner Tahsin Korkut yaralı leyleğe yaptığı ilk tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı leyleğin sağlık durumun iyi olduğunu anlatan Veteriner Korkut, "İçinde doğa ve hayvan sevgisi olan bir vatandaşımız bulduğu kanadı kopmuş leyleğimi bize getirdi. Bizde ilk tedavimizi yaptık. Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden gelen arkadaşlarımıza teslim ettik. Bu tür duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş