Outriders beraberinde birçok sorun getirdi
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Outriders beraberinde birçok sorun getirdi

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Outriders beraberinde birçok sorun getirdi

Square Enix, Outriders için Reddit içerisinde bir güncelleme yayınlayana dek oyunculardan Konsol / PC çapraz oyununu demeleri için bir mesaj yayımladı.

Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu
Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu

Square Enix, Outriders için Reddit içerisinde bir güncelleme yayınlayana dek oyunculardan Konsol/ PC çapraz oyununu demeleri için bir mesaj yayımladı. Yayıncı Square Enix yaptığı bildirimde: " Konsol ve Pc arasında farklı bir uyumsuzluk olduğunun kanaatine vardık. Bir konsol oyuncusunu davet kodu kullanılarak PC oyununuzun içerisine davet ederseniz; oyun bağlanacaktır. Fakat sonunda bir oyuncu oyun içerisinden atılacak. Oyunun bütün sürümlerini güncelleyene dek bunun yapılmasını şiddetle tavsiye ediyor. " Pek çok oyuncu son günlerde oyuna giriş yapma konusunda sorun yaşadıklarını dile getirdi. Square Enix açıklaması, ekibin kısa bir süre zarfında düzletme yayınlayacağının doğrular şekilde: " Mümkün olan en kısa vakitte haber vereceğiz. "

Square Enix Outriders Oyunu ile Başa Çıkma Çabalarında

Outriders oyununda olduğu gibi yeni çıkmakta olan bütün oyunlarda ani bir ilgi artışından dolayı birçok sorunla karşılaşıyor. Özellikle çok oyunculu oyunlar piyasaya sürüldüğünde yaşanılan bağlantı sorunları çok yaygın ve kabul edilen birtakım sorunlar diyebiliriz. Fakat özelliği içerisinde performs, kalite de dahil olacak şekilde pek çok problem var gibi gözüküyor. " PC oyuncularının aşırı yükleme yapılmış CPU sebebiyle çökme, önbellek ve takılma sorunları ile karşılaştıklarının farkındayız. Bunu en hızlı bir biçimde araştırıyoruz. Yakın gelecekte ise bir çözüm üretmeyi umuyoruz.

Kaynak: Playerbros

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