ÖTV düzenlemesi sonrasında hangi arabanın fiyatı ne kadar, kaç tl olacak? 13 Ağustos ÖTV matrah değişikliği sonrası otomobillerin yeni fiyatı nedir?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre ÖTV matrahları değişirken, yapılan güncellemenin otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Bunun ardından vatandaşlar hangi otomobil kaç tl olacak? ÖTV düzenlemesi sonrasında hangi araba kaç lira olacak? araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Bunun akabinde yeni otomobil, araba fiyatları merak edildi. Peki, ÖTV düzenlemesi sonrasında hangi arabanın fiyatı ne kadar olacak? 13 Ağustos ÖTV matrah değişikliği sonrası otomobillerin yeni fiyatı nedir?

ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ Mİ OLDU?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi matrahları değişirken, yapılan güncellemenin otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. 80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek. ÖTV'deki değişiklikle sıfır araçlardaki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısından olumlu yansıyacak.

Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

HANGİ ARABA VE OTOMOBİL KAÇ TL OLACAK?

80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek.

Bu değişiklikle sıfır araçlarda ki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısında olumlu yansıyacak

Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni otomobil fiyatlarını şöyle sıraladı:

Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye inecek.

Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye inecek.

2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye inecek.

Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye inecek.

13 AĞUSTOS CUMA 2021 RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARAR

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."