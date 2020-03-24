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İhsan Karaman, Güncel

Otuz yaşın üzerindeki her dört kadından biri idrar kaçırıyor

Yapılan araştırmalara göre 30 yaşın üzerindeki her 4 kadından 1'i idrar kaçırmadan şikayet ediyor.

24.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:36
Otuz yaşın üzerindeki her dört kadından biri idrar kaçırıyor

Özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda, çok doğum yapmış kadınlarda ve aşırı kilolu kadınlarda görülebilen bu sağlık sorunu hakkında Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman önemli açıklamalarda bulundu.

Kadınlarda idrar kaçırma problemi üç farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır;

1.Stres İnkontinans: Öksürme, hapşırma, aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi, ani karın içi basınç arttığı durumlarda, damla damla ya da daha fazla idrar kaçırma şeklinde görülür. Beraberinde mesane veya rahim sarkması olabilir. Risk faktörleri, gebelik, çok sayıda doğum ve menopozdur.

2.Urge İnkontinans: Aniden oluşan idrar yapma hissiyle idrarın kaçırılması durumudur. "İdrarı yetiştirememe" olarak da ifade edilir. Mesanede aniden ortaya çıkan istemsiz kasılmalar neticesinde meydana gelir. Kişi tuvalete yetişemeden idrar kaçırma oluşur. Bunun yarattığı sıkıntıyla kadın geceleri de dahil olmak üzere çok sık tuvalete gider.

İdrar yolları enfeksiyonları, idrar yollarında taş, barsak problemleri, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, inme ve multipl skleroz gibi hastalıklarda görülebildiği gibi, "aşırı aktif mesane" adı verilen durum da buna sebep olabilir.

3.Mikst İnkontinans: Her iki idrar kaçırma tipi birlikte görülür.

Kadınlarda idrar kaçırma problemi için alınacak önlemlerin başında yaşam tarzında yapılacak bazı küçük değişiklikler gelmektedir çünkü bu önlemleri alarak idrar kaçırma riskini azaltmak mümkündür.

İdrar kaçırma probleminden kurtulmak için bazı önemli tavsiyeler;

İdeal kiloda olmaya çalışın,

Sigara kullanmayın, kullanılıyorsanız bırakın.

Mesane uyarıcı etkisi olan yiyecek ve kafeinli içeceklerin tüketimini sınırlayın.

Lifli gıdadan zengin bir beslenme şekli belirleyin, kabızlığı engellenmeye çalışın.

Düzenli fiziksel aktivite yapın, egzersizi hayatınızın içine dahil edin.

Özellikle gebelik döneminde olmak üzere, Kegel egzersizlerini günlük yaşamda uygulamaya çalışın.

Düzenli sağlık kontrolü yaptırın.

"İdrar Kaçırma Kâbusundan 20 Dakikada Kurtulmak Mümkün"

Kadınlarda idrar kaçırmanın tedavisi hakkında da önemli noktalara vurgu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman; "Kadınlarda idrar kaçırma, ancak yaşayanın bilebileceği çok büyük bir sıkıntıdır. Doğurgan çağdaki kadınların dörtte biri, 50 yaşın üzerindeki kadınlarda ise her iki kadından biri idrar kaçırmaktadır. İşte böylesine önemli bir tıbbi sorun, bedensel sorun, aynı zaman sosyal sorun olan idrar kaçırmada vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurursak yapılacak olan birtakım tetkikler sonrasında hastalık teşhis edilmektedir. Öncelikle birtakım ilaçlar verilmekte, sıkışma tipi kaçırmalar bu ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilmektedir. Eğer ilaç tedavisi yerine ameliyata karar verilecek bir durum söz konusu ise, bugünkü tekniklerle yaklaşık 20 dakika süren ve aynı gün eve çıkılabilen bir ameliyat ile hastamızı idrar kaçırma sorunundan kurtarabiliyoruz. Üstelik hastanın vücudunda herhangi bir iz de kalmıyor. Düşünün, hayatı kâbusa çeviren bir sorun sadece 20 dakikada son bulacak, bu ne kadar büyük bir müjdedir. Bu sebeple idrar kaçırma problemi olan kadınların hiç vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmalarını tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: Bültenler

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