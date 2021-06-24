Otuz Beş Yaş şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş şiiri
Cahit Sıtkı Tarancı'in Otuz Beş Yaş şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Otuz Beş Yaş şiiri Cahit Sıtkı Tarancı tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Otuz Beş Yaş şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş şiiri
Otuz Beş Yaş şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Otuz Beş Yaş" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş şiiri
OTUZ BEŞ YAŞ
Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Zamanla nasıl deği
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Kaynak: Antoloji.com - Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş şiiri