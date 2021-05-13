OTURDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDEKİ MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPTI
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OTURDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDEKİ MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OTURDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDEKİ MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPTIVeysel TİMDU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta bir site bahçesinde park halinde olan minibüste yüklü yaklaşık 90 bin TL değerindeki tekstil ve bujiteri ürünleri, otomobille gelen 3 kişi tarafından çalındı.

OTURDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDEKİ MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPTI

Veysel TİMDU-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta bir site bahçesinde park halinde olan minibüste yüklü yaklaşık 90 bin TL değerindeki tekstil ve bujiteri ürünleri, otomobille gelen 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık sitenin güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden birinin aynı sitede yaşadığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olayı, 29 Nisan Perşembe günü, Akevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Akşam saatlerinde otomobille siteye giriş yapan biri kadın 3 kişi, park halindeki minibüsün karşısına park etti. Bir süre sonra otomobilden inen şüpheliler, minibüsün içindeki tekstil ve bijuteri ürünlerini kendi araçlarına doldurup, kaçtı.

HIRSIZLARDAN BİRİ SİTE SAKİNİ ÇIKTI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Hırsızlık yapan kadın şüpheli C.G ile H.B., R.B. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin site sakini olduğu ve hırsızlığı organize ettiği ortaya çıkarken, çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. H.B. isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda da uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTURDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDEKİ MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPTI
OTURDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDEKİ MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPTI
OTURDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDEKİ MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPTI
OTURDUĞU SİTENİN BAHÇESİNDEKİ MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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