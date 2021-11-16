Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

İstanbul'da sık sık yaşanan trafik magandalığı olayı bu sefer bambaşka bir boyuta taşındı.Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

TRAFİĞİ KAPATTILAR

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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