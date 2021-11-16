Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar - Haberler
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Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hasdal - İstanbul Havalimanı yolunun trafiğe açık olduğu saatlerde 1 cip ve 2 otomobil, yan yana durarak yolu kapattı. Yarışa başlayan şahısların diğer araçlara makas attığı anlarda da yürekler ağza geldi.

İstanbul'da sık sık yaşanan trafik magandalığı olayı bu sefer bambaşka bir boyuta taşındı.Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

TRAFİĞİ KAPATTILAR

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı

Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Halil Kara:ülke parası olanın istediği gibi at koşturabileceği tam bir suçlu ülkesi oldu hiç şaşırmıyoruz. tecavüzcülerin torbacıların katillerin salındığı devleti dolandıran siyasetçilerin yargılanmadığı ortamda her şey olur
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