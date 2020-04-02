Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
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TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı Adana'da, otoyolda otomobil ile işçi midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 6 kişide yaralandı.

02.04.2020 00:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:58
Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

ADANA - Adana'da, otoyolda otomobil ile işçi midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 6 kişide yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet U. kullandığı 01 BU 990 plakalı otomobil ile Ergün Ç. yönetimindeki 01 S 2508 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan işçileri çıkararak ambulansa bindirdi. Sağlık ekipleri, Ahmet Can Yaşar ile Erdi Kaymaz'ın Adana Şehir Hastanesine, Adil Taşpınar, Umut Dağ, Hakan Arısoy ve midibüs sürücüsü Ergün Ç.'yi Seyhan Devlet Hastanesine götürdü.

Kazada ölen kişinin ise üzerinden kimlik çıkmadı. Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otoyol trafiğe tamamen kapanırken araçlar kaldırıldıktan sonra tekrardan ulaşıma açıldı.

Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Kaynak: İHA

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Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
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