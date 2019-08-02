Otoyola acil iniş yapan uçak kırmızı ışıkta durdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde tek kişilik bir uçak otoyola acil iniş yaptı. Olay yaralanma ya da maddi hasara yol açmadı. KR2 model uçağın Parkland kentinde trafiğe rağmen otoyola inişi polis kamerasına takıldı.

İnişten kısa bir süre sonra trafik ışıklarına ulaşan uçak, kırmızı yandığında durdu. Euronews.com'da Görüntüle