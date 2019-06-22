Otostopla 3 yılda 36 il gezdi

CEBRAİL CAYMAZ - Gaziantep'te yaşayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Erkan Orhan, 3 yıl önce başladığı otostopla Türkiye turu kapsamında 36 kenti ziyaret etti.

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Orhan, 3 yıl önce Gaziantep'ten başlattığı otostopla Türkiye turunu sürdürüyor.

Okuldan kalan zamanını otostopla şehir şehir gezerek geçiren Orhan, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarını da sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor.

Erkan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güzelliklerini görme hayalini gezerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Otostopla gezmeye 3 yıl önce başladığını belirten Orhan, ilk gezisini Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiğini ifade etti.

Orhan, otostop sayesinde düşük maliyetle çok yer keşfettiğine değinerek, "Bu şekilde hem yeni yerler görüyorum hem de yeni insanlarla tanışıyorum." dedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için yollara koyulduğunu anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi gezip, görmediğim yerleri görüp ondan sonra Avrupa ve dünya turuna çıkmayı düşünüyorum. Türkiye'de o kadar güzel yerler var ki görülmeye değer onları bu şekilde keşfetmeye çalışıyorum. Gümüşhane Üniversitesinde okuduğum için Karadeniz Bölgesi'ni gezdim. Akdeniz Bölgesi ve Trakya'yı da gezdim. Şimdi ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ve oradan da Doğu Anadolu Bölgesi'ni gezmeyi düşünüyorum."

Orhan, otostopla Türkiye turu kapsamında 3 yılda 36 kenti gezerek 7 bin kilometre yol katettiğini bildirdi.

Erkan Orhan, gezerken güzelliklerin yanında zorluklarla da karşılaştığını dile getirerek, "Beni arabasına alanlar 'korkmuyor musun' diyor. Otostopla gezerken yeni insanlar, yeni yerler keşfedince gerçekten çok farklı bir duygu oluyor. Gençlere tavsiye ediyorum. Çıkın gezin. Önünüzde bir engel yok. Kendi engelinizi kendiniz koyuyorsunuz. Görebildiğiniz bütün yerleri gezin çünkü ülkemiz gezilmeye, görülmeye değer bir yer." diye konuştu.

Orhan, gittiği şehirlerde hastanelerin misafirhanelerinde veya camilerde konakladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA