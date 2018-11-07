Sürücü, Otopark Ücreti İsteyen Görevliye Tüfek Doğrulttu! Korku Dolu Anlar Kamerada
Ankara'da bir otoparkta kendisinden para isteyen görevliye sinirlenen sürücü, aracından tüfekle indi. Tüfekle havaya bir el ateş eden sürücü, daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da, iddiaya göre görevlinin otopark ücreti istediği otomobildeki kişinin, araçtan indikten sonra pompalı tüfekle havaya ateş açması büyük panik yarattı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
GÖREVLİ OTOPARK ÜCRETİNİ ALMAK İÇİN SÜRÜCÜNÜN YANINA GİTTİ
Olay, bugün Çankaya Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen ticari araç, ücretli otoparktan ayrılarak ilerledi. Bu sırada otopark görevlisi olduğu öne sürülen kişi otopark ücretini istemek için ticari aracın arkasından yürüdü. Bunun üzerine ticari araçtan önce bir kişi ardından ise sürücüsü indi.
ARACINDAN TÜFEKLE İNEN SÜRÜCÜ HAVAYA ATEŞ ETTİ
Sürücü elinde bulunan pompalı tüfeği kendisinden otopark ücreti isteyen kişiye doğrulttu. Tüfek bu sırada havaya doğru ateş aldı. Tüfeği doğrultan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri hiç kimsenin yaralanmadığı olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
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HANİ DİYORUZ YA İŞTE BİZ TÜRK MİLLETİYİZ 2000 YILLIK DÜNYANIN EN CESUR MİLLETİYİZ FALAN HEPSİ HİKAYE . BİZİM KADAR KORKAK BİR MİLLET YOK DÜNYADA . EN UFAK BİR OLAYDA BİLEĞİNİN GÜCÜNE GÜVENEMEYENLER YA ARABADAN SİLAH YADA BIÇAK SOPA ÇIKARIR . BİRAZ ADAM OLUN SÜT KUZULARI SİZİ .Cevap Yaz 3 Yayından KaldırSORUYORUM: Bu yaratığin ehliyetine ömür boyu el koymayanlara ne demeli ?Yayından Kaldır
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Şu Magandalığa,eşkiyalığa zorbalığa bakar mısınız!Bu tür varlıkların nesli keşke tükense...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Nasıl bir memlekettir herkes pompalıyla dolaşıyor. Hükümet uyuyor mu? Suriye''yi düşündükleri kadar burayı düşünseler belki bir şeyler düzelir şu ülkede.Cevap Yaz 8 Yayından KaldırUYUMUYORLAR: uyumuyorlar. ihale dağıtmaktan uykuya vakitleri yok zavallıların.Yayından Kaldır