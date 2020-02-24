Otopark görevlilerine 'etkili iletişim' eğitimi

24.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:01

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesindeki çeşitli otoparklarda görev yapan personellerin, vatandaşlarla daha sağlıklı ve kaliteli bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda otopark görevlilerine yönelik olarak Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş Genel Koordinatörü Yunus Koray Can tarafından 'Etkili İletişim' eğitimi düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de gerçekleştirilen eğitime 35 otopark görevlisi katıldı.

Otopark görevlilerine yönelik eğitimlerin farklı konu ve eğitimcilerin katılımı ile devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler