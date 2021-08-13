OTOPARK ÇIKIŞI SIRTINDAN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ
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OTOPARK ÇIKIŞI SIRTINDAN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, otoparktan çıkarken kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle sırtından vurularak, ağır yaralanan Mehmet Davut Aydın (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, otoparktan çıkarken kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle sırtından vurularak, ağır yaralanan Mehmet Davut Aydın (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Davut Aydın, aracını otoparka park ettikten sonra çıkarken, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna getirilen 1 çocuk babası Aydın'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis, Mehmet Davut Aydın'ı tüfekle vurup, kaçan şüphelinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

OTOPARK ÇIKIŞI SIRTINDAN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ
OTOPARK ÇIKIŞI SIRTINDAN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ
OTOPARK ÇIKIŞI SIRTINDAN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ
OTOPARK ÇIKIŞI SIRTINDAN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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