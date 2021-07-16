Otonomi'de Aydın Erkoç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi
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Otonomi'de Aydın Erkoç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi

Otonomi'de Aydın Erkoç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'de Aydın Erkoç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Açılışı 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, 600'den fazla oto galeriye ev sahipliği yapan, noterleri, ekspertiz merkezleri, sigorta firmaları ve oto yıkama merkezleri ile otomotive dair her şeyi bünyesinde barındıran Otonomi'nin 3. Olağan Genel Kurulu, motorlu araç satıcılarının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Kuruluşundan itibaren merkeze başkanlık eden, aynı zamanda Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nun da (MASFED) Başkanı olan, sektörün duayen isimlerinden Aydın Erkoç oy çokluğu ile başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda bugüne dek otomotiv sektörü adına yapılan çalışmalar üyelerle paylaşıldı. Otonomi'de gerçekleşen programın açış konuşmasını yapan Erkoç, "Açıldığı günden bugüne ikinci el otomotiv sektörünün başkenti haline gelen Otonomi hızlı büyümesini sürdürüyor. Şu an yüzde 100 dolu kapasitede hizmet veriyoruz. Çok şükür, araç ticaretini bir standarda kavuşturup kurumsallaştıran ve saygın, güvenilir bir mesleki faaliyet haline getiren Otonomi, diğer illerde de örnek model oluşturarak ismini de ülke çapında yaygınlaştırıyor. Zengin portföyü, mükemmel işleyişi, çok yönlü ve entegre hizmetleriyle sektöre önemli bir soluk getiren merkezimiz her geçen gün kendini geliştirmeye, ikinci el otomotivin kalbi olmaya devam ediyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Siz kıymetli meslektaşlarımızın desteğiyle bugünlere geldik. Yeni dönem itibariyle kurumsallığı önceleyerek markamızın kalitesini daha da artıracak, sektörümüz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasında kayıt dışılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan da bahseden Erkoç, 31 Temmuz itibariyle Yetki Belgesi uygulamasının hayata geçeceğini, bu sayede kayıt dışı ticaretin giderek azalacağını ifade etti. Erkoç, ''Amacımız kayıt dışı otomobil satışı yapanları engellemek… 2020 yılında Türkiye'de 9 milyona yakın araç el değiştirmiş, bunun yalnızca 1 milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri gerçekleştirmiş. Çoğunluğunu devlete hiçbir vergi ödemeyen, ayaküstü tabir ettiğimiz kişiler alıp satmış. Burada devletin de ciddi bir vergi kaybı oluyor. Biz bunun önüne geçilmesi için uğraşıyoruz, yeni dönemde de bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.

Otonomi'nin Ankara'nın yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkılar sunduğunun ve 6000'in üzerinde kişiye istihdam sağladığının altını çizen Erkoç, yeni dönemde de genç ve dinamik isimlerden oluşan yeni yönetim kurulu ile beraber sektörün gelişmesi ve standartlarını yükseltmek için canla başla çalışacaklarını ifade etti.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Aydın Erkoç, Ömer Göktaş, Mert Başaran, Hakan Çağlayanel, Mustafa Yılmaz Kızılbeyli, Mahmut Ulucan, İsmail Aydınkaş, Selim Aslan, Levent Demirkaya, Sedat Dilek, Murat Akseli, Ertan Yıldız.

Kaynak: Bültenler

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