Otomobiller çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Otomobiller çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobiller çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı -Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu -Kazaya karışan sürücü Seyithan K.

07.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:23

Otomobiller çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

-Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

-Kazaya karışan sürücü Seyithan K.: "Aracı gördüğümde 10-15 metre mesafe vardı, frenlememle çarpışmam bir oldu"

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan ve kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Mehmet K. idaresindeki 54 D 4937 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan Seyithan K. İdaresindeki 54 EB 405 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 D 4938 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet K. Araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı sürücüsünün yardımına koşarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerince araç içerisinde sıkışan yaralı Mehmet K., sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Mehmet K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Erkan Yıldız, "Ben kazayı görmedim ama burada arabalar çok hızlı gidiyor, şimdi arabaya vurdu ama Allah korusun çoluk çocuğa vursa sıkıntı olur. ya ışık ya kasis koysunlar buraya" dedi.

Kaza yapan sürücü o anları anlattı

Kaza yapan sürücülerden Seyithan K., "Ben hastane tarafından geliyordum, amca benim sağımda park halindeydi. Yolu yarıladı ve benim tarafıma doğru değil de yolun karşı tarafına baktı. O sırada bende aynaya bakıyordum ve aracı gördüğümde 10-15 metre mesafe vardı, frenlememle çarpışmam bir oldu. Bende çok şükür bir şey yok, ama diğer sürücü biraz yaralı sanırım ve inşallah en kısa zamanda şifasını bulur" diye konuştu.

Otomobiller çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

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