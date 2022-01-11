Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu

Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde DJ Sercan Dal'ı (28) otomobiliyle giderken, önünde duran araçtan elinde tabanca ile inen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Niyazi İ.'nin (46) silahlı saldırısına uğradı.

DİDİM, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde DJ Sercan Dal'ı (28) otomobiliyle giderken, önünde duran araçtan elinde tabanca ile inen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Niyazi İ.'nin (46) silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan Dal hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan Niyazi İ. ile beraberindeki kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobille ilçe merkezine seyir halinde olan Niyazi İ., aynı istikamette seyir halinde olan önceden husumetli olduğu öne sürülen Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durdu. İki sürücü de otomobillerinden inerek sözlü tartışmaya başladı. Niyazi İ. bu sırada elindeki tabancayla Dal'a ateş açtı. Sercan Dal, göğsünden yaralanmasına rağmen yolda duran minibüsün arkasına saklandı.

OTOMOBİLİ TERK EDEREK KAÇTI

Niyazi İ. ise olaydan sonra otomobilini cadde üzerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Karşı şeride geçen saldırgan, burada kendisini bekleyen Emin İ. yönetimindeki 35 AT 9335 plakalı otomobille Söke istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaralı Sercan Dal çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünün sağ tarafından vurulan Dal, tedavi altına alındı.

SALDIRGAN VE YANINDAKİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Niyazi İ. ve Emin İ., Söke istikametine seyir halindeyken polisin takibi sonucu Muradiye Kavşağında yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı bir iş yerininin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Niyazi İ.'nin Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durması ve silahla ateş etmesi, ardından kaçması kamera kayıtlarına yansıdı.


Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu

Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu

Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu

POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

 Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA POLİS SÜSÜ VERİLEREK GASP DEHŞETİ; KARŞI KOYUNCA ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA POLİS SÜSÜ VERİLEREK GASP DEHŞETİ; KARŞI KOYUNCA ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title