Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu

DİDİM, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde DJ Sercan Dal'ı (28) otomobiliyle giderken, önünde duran araçtan elinde tabanca ile inen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Niyazi İ.'nin (46) silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan Dal hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan Niyazi İ. ile beraberindeki kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobille ilçe merkezine seyir halinde olan Niyazi İ., aynı istikamette seyir halinde olan önceden husumetli olduğu öne sürülen Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durdu. İki sürücü de otomobillerinden inerek sözlü tartışmaya başladı. Niyazi İ. bu sırada elindeki tabancayla Dal'a ateş açtı. Sercan Dal, göğsünden yaralanmasına rağmen yolda duran minibüsün arkasına saklandı.

Öte yandan olay anı bir iş yerininin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Niyazi İ.'nin Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durması ve silahla ateş etmesi, ardından kaçması kamera kayıtlarına yansıdı.