Husumetlisini silahla böyle yaraladı

Husumetlisini silahla böyle yaraladı Sokak ortasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs kafede otururken araçla yanına gelen husumetlisini tabancası ile vurarak yaraladı.

Husumetlisini silahla böyle yaraladı

Sokak ortasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs kafede otururken araçla yanına gelen husumetlisini tabancası ile vurarak yaraladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. isimli vatandaş, arkadaşları ile birlikte cadde üzerindeki kafenin önünde otururken, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Bahadır E. otomobili ile geldi. İddialara göre otomobilin camını açan Mehmet Bahadır E., Mustafa K.'ye küfür etti. Yaşanan olayın ardından masadan kalkarak cebindeki tabancayı çıkartan Mustafa K., Mehmet Bahadır E.'ye 2 el ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar Mehmet Bahadır E.'nin bacaklarına isabet etti. Mehmet Bahadır E. kanlar içinde kalırken, Mustafa K. olay yerinden kaçtı.

Polise teslim oldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Bahadır E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Mustafa K. ise olaydan 1 saat sonra tabancası ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise incelemelerde bulundu.

Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen olayda, Mustafa K.'nin arkadaşları ile birlikte kafenin önünde otururken, bir otomobilin geldiği görülüyor. Daha sonra masadan kalkan vatandaşlar aracın yanına gidiyor. Cebindeki tabancasını çıkartan Mustafa K. ise otomobildeki Mehmet Bahadır E.'ye ateş ediyor. Daha sonra Mustafa K. koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören