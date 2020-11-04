Otomobille tarım aracı çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı
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Otomobille tarım aracı çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

04.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:52
Otomobille tarım aracı çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında 'patpat' adı verilen tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında 'patpat' adı verilen tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişindeki Ali Kaleli yol kavşağında meydana geldi. Bekir Kocadağ yönetimindeki 45 HD 1112 plakalı otomobille Orhan Erdoğan (84) yönetimindeki 'patpat' adı verilen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki Orhan Erdoğan ile eşi Sevim Erdoğan (79) ve diğer araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orhan ve Sevim Erdoğan çiftinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise müdahalelerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


Otomobille tarım aracı çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL

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