Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
12.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:40
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şevket Koç idaresindeki 32 ER 891 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Mevkisi'nde karşı yönden gelen Nurettin Çalışır yönetimindeki 06 FT 3112 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Süreyya Koç ve hafif ticari araçtaki Hacer Çalışır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA