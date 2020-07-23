Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
23.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:06
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yenice Mahallesi Dr. Halilbey Caddesinde, Uğur Koç idaresindeki 43 DB 510 plakalı otomobille Abdulkadir Mahmut kontrolündeki 16 KRL 26 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce otomobilin üstüne ardından da yere savruldu.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA