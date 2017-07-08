Otomobille Çarpışan Kamyonet, Yol Kenarındaki Kadınları Ezdi: 1 Ölü, 7 Yaralı

KONYA'da otomobille çarpışan kamyonet, yol kenarında sandalyeye oturup sohbet eden kadınlara çarptı. Kazada, kamyonetin altında kalan Şerife Bellier öldü, 7 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Batı Hadimi Mahallesi Elmas Sokak ile Aslangazi Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mustafa Bozkuş yönetimindeki 42 TR 702 plakalı kamyonet, kavşakta Betül Eda Yüksel yönetimindeki 42 FY 265 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıktı. Kamyonet, yol kenarında sandalyede oturup sohbet eden 4 kadına, otomobil de Mehmet Yüzüak'a ait evin bahçe kapısına çarptı.



Kazada, kamyonetin çarptığı kadınlardan, Şerife Bellier (77) öldü, komşuları Hasibe Süslü (50), Hanife Yüzüak (48) ve Saadet Dayan (45) ile otomobil sürücüsü Betül Eda Yüksel, yanındaki Muhammet Emin Yüksel, Osman Buğra Yüksel ve Zekiye Serpek yaralandı.



Yaralılar, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan Mustafa Bozkuş ise evinde gözaltına alındı.



Kazada ölen Şerife Bellier'in yakınları, gözyaşı döküp sinir kirizi geçirdi.



- Konya