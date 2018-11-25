Otomobiliyle İstinat Duvarından Bahçeye Uçtu: 2 Yaralı

Otomobiliyle istinat duvarından bahçeye uçtu: 2 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin istinat duvarından uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Erdoğan Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Serkan Ç. takla atan araçtan ekipler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.