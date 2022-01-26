Otomobiliyle çarpıp tabancayla öldürmüştü; o anlar kamerada

DÖRTYOL, HATAY (DHA) - HATAY'ın Dörtyol ilçesinde T.S.'nin, elinde tabancayla kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğ'a otomobille çarpıp ardından silahla vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dörtyol ilçesinde pansiyon işleten Gökhan Altuğ, kendisinin de duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. arasında bu nedenle husumet doğdu. Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu.

Bu arada olay, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gökhan Altuğ'un elinde tabancayla, otomobille yoldan geçen T.S.'yi durdurmaya çalıştığı, T.S.'nin de Altuğ'a çarptığı görüldü. T.S.'nin ardından, iş yerine giren otomobilden inip Gökhan Altuğ'a ateş ettiği kameraya yansıdı.