Otomobiline binen kızın erkek arkadaşını tabancayla yaralayan sürücü tutuklandı
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Otomobiline binen kızın erkek arkadaşını tabancayla yaralayan sürücü tutuklandı

ADANA'da Haydar O. (22), kız arkadaşının bindiği otomobilin sürücüsü Adnan G. (19) tarafından çıkan tartışmada tabancayla vuruldu.

Otomobiline binen kızın erkek arkadaşını tabancayla yaralayan sürücü tutuklandı
22.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:21

ADANA'da Haydar O. (22), kız arkadaşının bindiği otomobilin sürücüsü Adnan G. (19) tarafından çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Yaralanan Haydar O. tedaviye alınırken, gözaltına alınan Adnan G. ise tutuklandı.

Olay, 18 Eylül'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar O., cadde üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kız arkadaşı B.H.D'yi bir otomobile binerken görüp, peşine düştü. Otomobil sürücüsü Adnan G., takip edildiğini anlayıp aracını yol kenarına çekip durdurdu. Adnan G., otomobilin yanına gelen Haydar O.'ya, "Beni neden takip ediyorsun?" diye sorunca, ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adnan G., belinden çıkardığı tabancayla Haydar O.'ya ateş açtı. Haydar O. yere yığılırken, Adnan G. otomobiliyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Haydar O., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin plakasından Adnan G.'yi tespit etti. Adnan G., saklandığı evde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haydar O.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

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