OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde, Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 20 ACG 394 plakalı otomobil, ara sokakta yürüyen Ramazan Ozan ve arkadaşı Erol Ekşi'ye çarptı. Yere düşen Ozan ve Ekşi, hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ozan'ın kaburgasında kırık, Ekşi'nin ise ayağında ezilme meydana geldiği öğrenildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza anı ise, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Vladimir Putin İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:55:58. #1.16#

title