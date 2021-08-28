OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMA ANI KAMERADA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde, Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 20 ACG 394 plakalı otomobil, ara sokakta yürüyen Ramazan Ozan ve arkadaşı Erol Ekşi'ye çarptı. Yere düşen Ozan ve Ekşi, hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ozan'ın kaburgasında kırık, Ekşi'nin ise ayağında ezilme meydana geldiği öğrenildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza anı ise, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı