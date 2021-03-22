TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı
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TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı

22.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:50

Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardıTOKAT'ta, araç içinde sahibi Liya Doğan ile birlikteyken, torpidodan otomobilin ön gösterge panelinin arka kısmına giren yavru kedi, sanayiden gelen oto tamircisinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı

TOKAT'ta, araç içinde sahibi Liya Doğan ile birlikteyken, torpidodan otomobilin ön gösterge panelinin arka kısmına giren yavru kedi, sanayiden gelen oto tamircisinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tokat'ta, bir kamu kurumunda çalışan Liya Doğan (32), otomobili ile seyir halinde iken araç içerisinde ön koltukta bulunan kedisi bir anda gözden kayboldu. Aracının gösterge panelinin olduğu yerden kedinin sesini geldiğini fark eden Doğan, aracı durdurarak kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Doğan, itfaiye ekiplerine haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın torpidosundan kedi sesi geldiği tespit etti. Ekipler kediyi girdiği yerden çıkaramayınca olay yerine oto tamircisi çağrıldı. Tamirci tarafından otomobilin gösterge paneli söküldü. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda yavru kedi aracın gösterge panelinin olduğu bölümden çıkarıldı. Kedisini da yanına alarak otomobille gezintiye çıktığını belirten Liya Doğan, "Kedimi kafesinden çıkartım. Aracın ön koltuğunun orada paspasa koydum. Orada bir boşluk olduğu için önce torpidoya oradan da aracın gösterge panellerinin oraya kadar gitmiş. Ben bunu sessinden dolayı algıladım. Panik içerisinde aracı sağ tarafa çektim. 110'u aradım. Oradan yardım ekipleri geldi. Tamircinin gelmesi ile kedimi çıkarttık. Yaklaşık 3 saat sürdü" dedi.

TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı
TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı
TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı
TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı
TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı
TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı
TOKAT Otomobilin gösterge panelini sökerek, yavru kediyi kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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