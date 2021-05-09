Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Mustafa, Ağır yaralandı.

Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Mustafa, Ağır yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde meydana geldi.

Sürücü Osman Ergün yönetimindeki 41 AFG 649 plakalı otomobil, 1134. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada sokakta oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa E.'ye çarpıp üzerinden geçti. Fark etmeyerek üzerinden geçtiği çocuğun ağlama seslerini duyan sürücü koşarak yanına gitti. Sürücü, aracın altındaki çocuğu kucaklayarak aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı
Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı
Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı
Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Aleyna Tilki Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobilin ezdiği minik Mustafa ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:58:14. #1.16#

title