Otomobilin direğe çarptığı kaza, güvenlik kamerasında
Haberler » Güncel » Otomobilin direğe çarptığı kaza, güvenlik kamerasında - Haber

Otomobilin direğe çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

15.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:07
Otomobilin direğe çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bayramer (30) yönetimindeki 61 AN 535 plakalı otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Bayramer, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı, saniye saniye bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler