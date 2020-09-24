Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu

24.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:37
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu

Karabük'te, otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te, otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. (41) yönetimindeki 78 AAP 851 plaka otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki Remzi Sarıkaya'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Sarıkaya, sert bir şekilde yere çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kaza anı ise olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Milli Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 20:38:47. #1.15#
title