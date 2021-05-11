Otomobilin çarptığı yaya havalanarak bahçeye uçtu: 2 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir içinde seyir eden Asiye A. idaresindeki 55 AFK 217 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol üzerinde savrularak kaldırımlara çarpan otomobil önce önündeki yaya Fahrettin C.'ye, ardından beton duvara çarparak durabildi. Fahrettin C. çarpışmanın etkisiyle havalanarak yol kenarındaki bahçeye düşerken, araçta sıkışan sürücü ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 çocuk ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan yaya Fahrettin C. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı