Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

08.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:47
Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Gökhan Zengin'e (29), hastane yolunda otomobil çarptı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Gökhan Zengin'e (29), hastane yolunda otomobil çarptı. Yaralanan Zengin, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, hastane yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Y. idaresindeki 26 UT 754 plakalı otomobil, Gökhan Zengin'e çarptı. Yaralanan Zengin, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan Zengin'in durumunun ağır olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü Abdullah Y. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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