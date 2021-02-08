Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
08.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:47
BURSA'nın Gemlik ilçesinde Gökhan Zengin'e (29), hastane yolunda otomobil çarptı.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde Gökhan Zengin'e (29), hastane yolunda otomobil çarptı. Yaralanan Zengin, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, hastane yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Y. idaresindeki 26 UT 754 plakalı otomobil, Gökhan Zengin'e çarptı. Yaralanan Zengin, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan Zengin'in durumunun ağır olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü Abdullah Y. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT