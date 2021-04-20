Otomobilin çarptığı yaralı atı hayvan sever çiftçinin dikkati kurtardı
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Otomobilin çarptığı yaralı atı hayvan sever çiftçinin dikkati kurtardı

Otomobilin çarptığı yaralı atı hayvan sever çiftçinin dikkati kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray'da bir otomobilin çarpıp kaçtığı ağır yaralı atı sokak köpeklerinin saldırısından kurtaran çiftçi, durumu Aksaray Valiliğine bildirerek yaralı hayvanın hayatını kurtardı.

Aksaray'da bir otomobilin çarpıp kaçtığı ağır yaralı atı sokak köpeklerinin saldırısından kurtaran çiftçi, durumu Aksaray Valiliğine bildirerek yaralı hayvanın hayatını kurtardı. Veterinerler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı at tedavi edilmek üzere Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Aksaray Konya Karayolunun 5. kilometresi Yapılcan köyü girişinde plakası belirlenmeyen bir otomobilin çarptığı başıboş at ağır yaralandı. Aksaray'ın İncesu köyünde yaşayan çiftçi Halis Katman, aracı ile Konya istikametine seyir halinde giderken sokak köpeklerinin yerde hareketsiz yatan ata saldırdığını gördü. Aracını durdurarak yaralı ata saldıran köpekleri kovalayan Halis Katman, yaşadığını gördüğü ata su içirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirip yardım istedi. Beklediği yardım uzayınca Aksaray Valiliği ile irtibata geçen çiftçi Halis Katman bu sırada yaralı ata saldırmak için tekrar gelen köpekleri kovalayarak yaralı atın başında bekledi. Aksaray Valiliğinin hemen harekete geçtiği olayda, Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerini olay yerine gelerek yaralı ata ilk müdahalede bulundu. Atı muayene eden veterinerler otomobilin çarptığı başıboş atın kalça kemiğinde kırık olduğunu, vücudunda da köpek saldırısı sonucu yaralanmalar olduğunu belirledi. Veteriner hekimlerin serum taktığı yaralı hayvan olay yerine gelen özel vinçle dikkatli şekilde taşıma aracına yüklenerek tedavisi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü. İlk tedavisine başlanan yaralı at daha sonra tedavisinin devamı için Aksaray Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi.

Olay yerinden geçerken tesadüfen gördüğü yaralı ata ilk müdahaleyi yapan çiftçi Halis Katman, hayvanları çok sevdiğini köyünde çeşitli hayvanlar beslediğini söyledi. Yoldan geçerken bir anda gördüğü olay karşısında aracını durdurup köpeklerin yemek için saldırdığı ata yardıma koştuğunu anlatan Katman, "Yerde hareketsiz yatan ata saldıran sokak köpeklerini kovaladım. Atın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yaşadığını görünce aracımdan su alarak ata içirdim. Durumu çok kötü görünüyordu. Durumu hemen 112'ye bildirdim. İstediğim yardım gecikince Aksaray Valiliğini aradım yetkililere ulaştım. Sağ olsunlar Tarım Müdürlüğümüzün veterinerleri hemen olay yerine gelerek yaralı hayvanı muayene edip tedavi için götürdüler. Yardım çağrısına kısa sürede cevap vere Aksaray Valiliğimize teşekkür ediyorum" dedi. - AKSARAY

Otomobilin çarptığı yaralı atı hayvan sever çiftçinin dikkati kurtardı
Otomobilin çarptığı yaralı atı hayvan sever çiftçinin dikkati kurtardı
Otomobilin çarptığı yaralı atı hayvan sever çiftçinin dikkati kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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