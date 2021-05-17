Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı
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Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı

Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı stajyer avukat İbrahim Ekici (24) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı yaralandı.

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı stajyer avukat İbrahim Ekici (24) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza; dün gece Dülükbaba Ormanları yakınlarında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Ekici ve yanındaki arkadaşına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, İbrahim Ekici'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan arkadaşı ise Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölümü ile yakınlarını üzen stajyer avukat İbrahim Ekici'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.


Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı
Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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