Otomobilin çarptığı park halindeki araç ters döndü
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Otomobilin çarptığı park halindeki araç ters döndü

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki bir otomobil seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu devrildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki bir otomobil seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu devrildi.

Edinilen bilgiye göre İstasyon Caddesi'nde 06 AY 8705 plakalı otomobili kullanan Yusuf Uğur, dipark halindeki 06 CJE 397 araca arkadan çarptı.

Çarpma sonucu ters dönen araç nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda ise büyük çaplı hasar oluştu.

Otomobilin çarptığı park halindeki araç ters döndü
Otomobilin çarptığı park halindeki araç ters döndü
Otomobilin çarptığı park halindeki araç ters döndü
Otomobilin çarptığı park halindeki araç ters döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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